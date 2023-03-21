Adana'da motosiklet hırsızlığından aranan zanlı klima çalarken yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da motosiklet hırsızlığı suçundan aranan şüpheli, baz istasyonundan klima çalmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının eşkalini belirledi.

Ekipler, şüpheliyi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir baz istasyonundaki klimayı söküp kaçmaya çalışırken yakaladı.

Hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen yabancı uyruklu zanlı Omar İ, ifdesinde hakkındaki motosiklet hırsızlığı suçlamasını kabul etmedi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin apartmanın bahçesine girip park halindeki motosikleti çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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