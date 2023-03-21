Adana'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.



Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki denetimlerde, durdurulan bir şüphelinin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan arandığını belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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