Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay önce merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan İ.B'nin, bir akrabasının evinde saklandığını belirledi.

Ekipler, Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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