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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

AA

Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay önce merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan İ.B'nin, bir akrabasının evinde saklandığını belirledi.

Ekipler, Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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