Adana'da belediye binası önünde silahlı şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Belediye binası önünde, üzerinde tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukurova Belediye binası önünde şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belediye binası önünde üzerinde tabanca bulunan şüpheli Yasin Can A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



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