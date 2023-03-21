Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan uçaklar Adana'ya ulaştı.

Pakistan hükümetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor kentinden havalanan ve toplam 4 bin 8 çadır taşıyan 3 uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

Bu arada aynı operasyon kapsamında İslamabad şehrinden kalkan ve 1277 adet çadır taşıyan uçağın, dün akşam saatlerinde havalimanına iniş yaptığı öğrenildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 26 uçakla 33 bin 389 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

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