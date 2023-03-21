Adana'da minibüs ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı

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ADANA (AA) - Adana'da minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza araç kamerası tarafından görüntülendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Jandarma Er Fikret Arslan Caddesi'nde Ş.Y idaresindeki 01 M 0195 plakalı minibüs ile Ahmet Nazlı (24) yönetimindeki 63 YL 590 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Ağır yaralanan Nazlı, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı minibüsteki ön araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kayıtta motosikletin minibüsün sağ ön köşesine çarpması, kazanın etkisiyle Nazlı'nın aracın camına çarpıp yola savrulması yer alıyor.



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