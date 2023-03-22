İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:

ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, depremin 45. günü olduğunu ve yarın mübarek ramazana kavuşulacağını ifade etti.

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Soylu, depremin 45. gününde 45. "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile düzenlenen operasyona ilişkin, şöyle konuştu:

"Bundan 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim'de yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Yine buradaydık, yine huzurlarınızdaydık. O başarılı operasyonda evlatlarımız yine Adana'da uyuşturucu satan, uyuşturucu satışını koordine eden, imalatını yapan, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. Şimdi de o tarihten itibaren yine Adana İl Emniyetimiz ve İl Jandarma Komutanlığımız durmadılar. Tam 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. 6 ay boyunca gerek teknik takip, gerek izleme, gerekse diğer hukukun el verdiği unsurlar çerçevesinde uyuşturucunun kökünü kurutabilmek için elinden gelen gayreti ortaya koydular."

Sabah saat 05.00'te, "kahramanları" yine dualarla yola çıkardıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar yine bizi mahcup etmediler. Çok zor olan bu operasyonlarda herhangi bir şekilde burunları kanamadan operasyonu başarıyla tamamladılar. Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı. Bu 224 şüpheli hedefin 212'sini gözaltına aldılar. Toplam 2 bin 218 personel hem emniyet hem de jandarma hava araçları, aynı zamanda 30 dedektör köpek ile gerçekleştirilen bu operasyonu başarıyla tamamladılar ve adalete yakalanan şüphelileri teslim ettiler. Zor günler yaşadığımız bu dönemlerde, deprem dolayısıyla bu büyük afet ve bu büyük imtihan sürecinde devlet, kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından hiçbir görevini ihmal etmemektedir. Vatandaşımızın bizden beklediği, milletimizin bizden beklediği bu zor dönemde devletin bütün asli unsurlarını yerine getirmesini sağlamaktır. Terörle mücadeleden uyuşturucuya, kaçak göçle mücadeleden asayişe kadar bütün görevlerini özellikle devlet, aksaksız ve eksiksiz yerine getirmektedir. Milletimiz buna inansın, itimat etsin."

- "Uyuşturucuyla mücadelemiz kökünü kurutana kadar devam edecek"

Bakan Soylu, uzun zamandır hazırlanan bu operasyonun başlatılmasını sağladıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla her ne şekilde, her ne durumda olursak olalım mücadelemiz devam edecek ve kökünü kurutana kadar da bu mücadeledeki hem millete olan sorumluluğumuzu hem bu mücadeleyi başarıyla bitirme inancımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu illetine teslim etmeyeceğiz. Hem milletimizin Türk Polis Teşkilatına hem milletimizin Türk Jandarma Teşkilatına güvenmesini, itimat etmesini bir kez daha istiyor ve diliyoruz. O açıdan bize bu konuda destek olan gerek evlatlarını sürekli kontrol ederek, gerek ihbarlarda bulunarak gerekse de devletimizle birlikte hareket ederek gerekse devletimize itimat ederek, inanarak ve aynı zamanda da evlatlarımıza dua ederek destek olan aziz milletimize hem teşekkür ediyoruz hem de sorumluluklarımızı bildiğimizi bir kez daha kendilerine ifade etmek istiyoruz."

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini ve koordinasyonu sağlayan Adana Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik eden Soylu, "İnşallah bu operasyonlar devam edecek. Bunu her daim söylüyorum. Bu ikinci gelişimiz. Uyuşturucunun kökünü kurutmak için 2 bin defa da olsa Adana'ya geleceğiz. Elimiz kanda da olsa, elimiz başka bir sürecin içerisinde bir uğraşla da olsa bu mücadelemiz devam edecektir." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'ya, açıklaması sırasında Vali Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (1)
YEREL HABERLER 45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı ...
Adana'da minibüs ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da minibüs ile motosikletin çarpışması kameraya ...
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Adana'da belediye binası önünde silahlı şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da belediye binası önünde silahlı şüpheli ...
Adana'da 21 araç sürücüsüne 'egzoz' cezası
YEREL HABERLER Adana'da 21 araç sürücüsüne 'egzoz' cezası
Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
Adana'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...
Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli olarak açılacak
YEREL HABERLER Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli ...
Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na takımından ayrı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na ...
Adana'da okul önünde uyuşturucu satan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da okul önünde uyuşturucu satan sanığa 15 yıla ...
Motosiklet hırsızlığından aranıyordu, klima çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığından aranıyordu, klima çalarken ...
Hatay´da ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyorlar
YEREL HABERLER Hatay´da ağır hasarlı binalara girerek evcil ...
Adana'da motosiklet hırsızlığından aranan zanlı klima çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da motosiklet hırsızlığından aranan zanlı klima ...
Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 8 kişi ...
Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama
YEREL HABERLER Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 ...
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına şehitlik unvanı
YEREL HABERLER Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına ...
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin ...
Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı"na dava
YEREL HABERLER Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan ...
Bakan Kirişci, Orman Kanunu'na ilişkin düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Orman Kanunu'na ilişkin düzenlemenin ...
Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidi, depremden sonra binaya bakmaya gitmiş
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidi, depremden ...
Adana'da kemikli et fiyatı 160 TL'ye sabitlendi
YEREL HABERLER Adana'da kemikli et fiyatı 160 TL'ye sabitlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.