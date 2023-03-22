Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verecek

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 sanatçısı hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da dayanışma konseri verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı din ve mezheplere mensup sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünü dünyaya anlatan koro, 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybetti.



Depremlerin ardından dayanışma konseri için ÇÜ Kongre Merkezi'nde 28 Mart Salı günü izleyiciyle bir araya gelecek koroya, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek oldu.

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