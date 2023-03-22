Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidinden "bina yapımını devretmiştim" savunması

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ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'daki Sinem Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Ekrem Naci Sönmez, binanın yapımını inşası sürerken devrettiğini ve yıkımda kusuru bulunmadığını iddia etti.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki 12 katlı Sinem Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu Ekrem Naci Sönmez'in ifadesine ulaşıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, "Bu projeye ilk başladığımızda 'tip proje' olarak üç blok şeklinde başladık. İkisi aynı parselde, bahse konu Sinem Apartmanı'na ise başka bir parselde başladım. Diğer 2 binayı ben tamamladım. Bu binalar Akcan A ve B bloklarıdır. Deprem nedeniyle bu binalarda bir hasar oluşmamıştır." ifadesini kullandı.

Sönmez, Sinem Apartmanı'nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun inşa edildiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Sinem Apartmanı'nın yapımına başladıktan sonra ikinci katı karkas bir şekilde bittiğinde binanın yapımının uzun süreceği anlaşıldı. Arsa sahipleri süre uzatma talebimi kabul etmeyince inşaatı arsa sahiplerinin rızasıyla eksper yaptırarak devrettik. Eksperi de arsa sahipleri yaptırdı. Binanın yapımını devrettikten sonra binayla hiçbir ilgim yoktur. Bilgim dahilinde yapılmamıştır. Binanın yıkılmasının benim dahlimde olduğunu düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Binanın yapımını ise Sinem Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger'in tamamladığı belirtildi.

- Deprem dayanıklılık testini geçememişti

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan beton örnekleri incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda aralarında Sinem Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler "deprem dayanıklılık testi"ni geçememişti.

Sinem Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger 15 Şubat'ta, apartmandaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhit Ekrem Naci Sönmez ise 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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