Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, sokak sağlıklaştırma projesini inceledi

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kışla ve Köprülü mahallelerinde sokak sağlıklaştırma projesinin uygulandığı Hasan Gürhani Sokak ile Şehit Metehan Şahbaz Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Kocaispir, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.



İncelemeler sırasında çevredeki esnafla da sohbet eden Kocaispir, mahalle sakinlerine proje hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, önemli bir projeyi daha tamamlanma aşamasına getirdiklerini belirterek, "İnşallah planlamamız doğrultusunda projemizi başarılı bir şekilde uygulayarak halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize ve her iki mahallemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



- "Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme" projesi

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğünün Kışla ve Köprülü mahallelerinde başlattığı "Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme" projesi kapsamında şu ana kadar 260 metre uzunluğundaki Hasan Gürhani Sokak ve 240 metre uzunluğundaki Şehit Metehan Şahbaz Caddesi'nde yer alan binaların cephesinde tadilat boya, söve, tente ve tabela çalışması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ayrıca iki mahallenin ortasından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının üzerindeki yaya köprüsü yenilendi, seyir teras çalışması yapılarak dekoratif kent mobilyaları döşendi.

Park Bahçeler ekiplerinin yaptığı peyzaj çalışmasıyla güzel bir görünüme kavuşan sokak ve caddede tüm elektrik hatları da yer altına alındı.

Sokak sağlıklaştırma uygulaması çerçevesinde ilgili sokak ve caddede asfalt kaplama çalışması da gerçekleştirecek.





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