Adana'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

İ.Y'nin Tufanpaşa Mahallesi Uludağ Sokak'ta park halinde bulunan 01 AHD 578 plakalı aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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