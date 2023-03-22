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Adana'da eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastanede hayatını kaybetti

AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastanede hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dağlıoğlu Mahallesi 14114. Sokak’taki 3 katlı müstakil binanın zemin katında yaşayan Sultan S. (40) ile eşi Kasım S. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında karısını boğazından bıçakla yaralayan Kasım S, evden çıkıp motosikletle kaçtı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Sultan S, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çocukları ise korumaya alındı.

Polis, Kasım S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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