Pakistan'dan deprem bölgesine 5 bin 334 çadır daha gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan 4 uçak Adana'ya ulaştı.

Pakistan hükûmetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor ile İslamabad kentlerinden havalanan ve toplam 5 bin 334 çadır taşıyan 4 uçak Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 30 uçakla yaklaşık 39 bin çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.