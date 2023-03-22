Depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı

AA

Depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi. Çocuklar da anne ve babalarıyla camiyi doldurdu.

Namaz öncesi Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman, ramazan ayının önemini anlattı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

- Hatay

Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 depremzedenin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde ilk teravih kılındı.

Buruk ramazan sevinci yaşayan vatandaşlar, İstanbul Ataşehir İlçe Müftülüğünce kurulan çadır mescide geldi. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Teravihin kılınmasının ardından depremde kaybedilenler ve Hatay'ın yeniden eski günlerine kavuşması için dua etti.

Çıkışta vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

Depremzede Ali Albayrak, AA muhabirine, depremde 2 çocuğu, 2 gelini ve 4 torununun vefat ettiğini belirterek, yine de şükrettiklerini, her şeyin Allah'tan geldiğini söyledi.

Dünyanın imtihan yeri olduğunu dile getiren Albayrak, "Allah'a dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarıma ve Müslüman alemine dua edeceğim. Devletimiz bize burada bakıyor, Allah devletimizi eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Kazım Suncul da depremde canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini belirterek, "Biz çalıştık Rabb'im verdi, inşallah çalışırız yine Rabb'im verir. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

- Bakan Soylu da vatandaşlarla saf tuttu

Narlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı ilk teravihe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kırıkhan ilçesinde de depremzedeler kurulumu devam eden Tuzla Belediyesi Konteyner Kent'teki mescitte ilk teravih namazını kıldı.

İskenderun'da depremzedeler, ilçe genelindeki 57 cami ile mahallelere kurulan 17 çadır mescitlerde teravih namazını eda etti.

Çay Mahallesi'nde minaresinin biri yıkılan Kaptanpaşa Camisi ile Pirireis Mahallesi'nde Binevler Camisi yanına kurulan çadır mescitte cemaatle kılınan namazın ardından dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentteki Hüdai Mescidi'nde kılınan teravihin ardından da afette yaşamını yitirenler için dua edildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, hasar görmeyen camilerde teravih namazı kıldı.

Yatsı namazının okunmasıyla vatandaşlar Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'ne geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı ve yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihi eda edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pakistan'dan deprem bölgesine 5 bin 334 çadır daha gönderildi
YEREL HABERLER Pakistan'dan deprem bölgesine 5 bin 334 çadır daha ...
Tartıştığı eşini boğazını kesip, öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini boğazını kesip, öldürdü
Adana'da eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastanede ...
Adana'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Adana'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, sokak sağlıklaştırma projesini inceledi
YEREL HABERLER Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, sokak ...
Adana'da 3 kişinin yaralandığı "park kavgası"na ilişkin baba oğul yargılanacak
YEREL HABERLER Adana'da 3 kişinin yaralandığı "park kavgası"na ...
Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidinden "bina yapımını devretmiştim" savunması
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidinden "bina ...
7 üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri
YEREL HABERLER 7 üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler ...
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verecek
YEREL HABERLER Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler ...
Adana'da alıkonulup paraları gasbedilen 2 işçi mimikleri sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Adana'da alıkonulup paraları gasbedilen 2 işçi ...
İnşaat işçisi 2 arkadaşı alıkoyup dövdükten sonra 91 bin lira gasbettiler
YEREL HABERLER İnşaat işçisi 2 arkadaşı alıkoyup dövdükten sonra 91 ...
45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 ...
İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma ...
45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (1)
YEREL HABERLER 45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı ...
Adana'da minibüs ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da minibüs ile motosikletin çarpışması kameraya ...
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Adana'da belediye binası önünde silahlı şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da belediye binası önünde silahlı şüpheli ...
Adana'da 21 araç sürücüsüne 'egzoz' cezası
YEREL HABERLER Adana'da 21 araç sürücüsüne 'egzoz' cezası
Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
Adana'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...
Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli olarak açılacak
YEREL HABERLER Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli ...
Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na takımından ayrı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na ...
Adana'da okul önünde uyuşturucu satan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da okul önünde uyuşturucu satan sanığa 15 yıla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.