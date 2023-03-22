Depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi. Çocuklar da anne ve babalarıyla camiyi doldurdu.

Namaz öncesi Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman, ramazan ayının önemini anlattı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

- Hatay

Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 depremzedenin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde ilk teravih kılındı.

Buruk ramazan sevinci yaşayan vatandaşlar, İstanbul Ataşehir İlçe Müftülüğünce kurulan çadır mescide geldi. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Teravihin kılınmasının ardından depremde kaybedilenler ve Hatay'ın yeniden eski günlerine kavuşması için dua etti.

Çıkışta vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

Depremzede Ali Albayrak, AA muhabirine, depremde 2 çocuğu, 2 gelini ve 4 torununun vefat ettiğini belirterek, yine de şükrettiklerini, her şeyin Allah'tan geldiğini söyledi.

Dünyanın imtihan yeri olduğunu dile getiren Albayrak, "Allah'a dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarıma ve Müslüman alemine dua edeceğim. Devletimiz bize burada bakıyor, Allah devletimizi eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Kazım Suncul da depremde canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini belirterek, "Biz çalıştık Rabb'im verdi, inşallah çalışırız yine Rabb'im verir. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

- Bakan Soylu da vatandaşlarla saf tuttu

Narlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı ilk teravihe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kırıkhan ilçesinde de depremzedeler kurulumu devam eden Tuzla Belediyesi Konteyner Kent'teki mescitte ilk teravih namazını kıldı.

İskenderun'da depremzedeler, ilçe genelindeki 57 cami ile mahallelere kurulan 17 çadır mescitlerde teravih namazını eda etti.

Çay Mahallesi'nde minaresinin biri yıkılan Kaptanpaşa Camisi ile Pirireis Mahallesi'nde Binevler Camisi yanına kurulan çadır mescitte cemaatle kılınan namazın ardından dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentteki Hüdai Mescidi'nde kılınan teravihin ardından da afette yaşamını yitirenler için dua edildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, hasar görmeyen camilerde teravih namazı kıldı.

Yatsı namazının okunmasıyla vatandaşlar Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'ne geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı ve yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihi eda edildi.

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