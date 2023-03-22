Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı

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ADANA (AA) - Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Şehitlik Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İlçedeki bir düğün salonunda devam eden programda konuşan İlçe Kaymakamı Koray Yanıktepe ve Belediye Başkanı Ahmet Sel depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Program, sema gösterisiyle son buldu.



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