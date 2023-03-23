Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sanık 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 Haziran 2022'de tutuklanan Y.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Savcılığın, Y.B. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Sinan Paşa Mahallesi'ndeki bir özel hastane önünde durdurulan Y.B'ye ait otomobilde narkotik köpeğiyle arama yapıldığı anlatılarak, aracın ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın, uyuşturucu paketlerinde parmak izlerinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, Y.B'nin üzerine atılı suçtan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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