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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor play-off hedefine galibiyetlerle ilerliyor

AA

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor play-off hedefine galibiyetlerle ilerliyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ne Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından yaptığı iki maçı da kazanan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, play-off hedefine ulaşabilmek için kalan karşılaşmalarında da galibiyet hedefliyor.

Depremlerden etkilenen illerden Adana'yı ligde temsil eden takım, son iki karşılaşmasında Bolu Belediyespor'u 3-2, Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, bir maç eksiğiyle 20. haftayı 9 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 9. sırada tamamlayıp play-off için sezonu ilk 8'de bitirme hedefine biraz daha yaklaştı.

Başantrenör Mustafa Umut Uysal, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bir süre Antalya'da antrenman yaptıklarını, iki hafta voleyboldan uzak kaldıklarını söyledi.

Son iki maçta alınan galibiyetlerin çok önemli olduğunu belirten Uysal, "Hedefimiz olan play-off için zor süreçten sonra kayıpsız dönmüş olmak bizim için çok değerli. Bu bağlamda oyuncularımı kutluyorum. Hepsi çok özverili çalıştı. Sonuçlarını da almaktan mutluyuz. Hedefimiz play-off şansını sonuna kadar kovalamak." diye konuştu.


- Bir haftada 3 zor maç


Uysal, 25 Mart'ta 21. hafta maçında İlbank'la, 28 Mart'ta 18. hafta erteleme müsabakasında Türk Hava Yolları'yla, 1 Nisan'da da ligin 22. haftasında Fenerbahçe Opet'le karşılaşacaklarını dile getirdi.

Bir haftalık süreçte çıkacakları bu maçların çok zor geçeceğini vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:

"İlk devre 3 günde bir maç yapmaya alışıktık ama o zaman çok uzun bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Şimdi 20 günlük antrenmanla bu müsabakalara hazırlanıyoruz. Bahane bulmayacağız, bu yoğun maç takvimini hem bizler hem oyuncularımız özverili bir şekilde geçirip en iyi sonuçları almak istiyoruz. Amacımız Adana ve bölge halkına biraz da olsa moral verebilmek, yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek. Bundan sonra alacağımız her galibiyeti önce Adana'daki depremzedelere, daha sonra da ülkemizdeki tüm depremzedelere hediye edeceğiz. Sorumluluğumuz çok fazla, bunun bilinciyle çalışıyoruz. Hedefimiz olan play-off'a kalmayı da canıgönülden istiyoruz."

Uysal, depremin ardından oyuncularının da herkes gibi psikolojik olarak etkilendiğini anlattı.

Ligden çekilmek yerine mücadeleyi sürdürmeyi tercih ettiklerini kaydeden Uysal, "Oyuncularımızın tedirginlikleri olabilir, herkesin var ama hayat devam ediyor. Çok şükür Adana şu anda organizasyon olarak gayet iyi. Psikolojik anlamda minimal sıkıntımız var ama biz profesyoneller olarak sahaya yansıtmadan en iyi mücadelemizi verip maçlarımızda bunun sonucunu almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Hazal Selin Uygur: "Travmalarımız oldu, fiziksel açıdan da çalışmalarımızı aksattık"


Orta oyuncu Hazal Selin Uygur ise Adana'yı Sultanlar Ligi'nde temsil ettikleri ilk sezonda deprem felaketi yaşadıklarını belirtti.

Hedefe ulaşmak için yoğun bir çalışma temposuna girdiklerine değinen Hazal, "Önce Bolu Belediyespor ardından da Sigorta Shop maçını kazandık. Şu an tekrar play-off hedefimizdeyiz, ilerliyoruz. İlk 8'de olmak istiyoruz, bunun için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Depremin tüm Türkiye'yi etkilediğine dikkati çeken Hazal, şöyle konuştu:

"Bu felaketi fiziken yaşayan 10 il var. Bu ruhen hiçbirimizin yaşamadığı anlamına gelmiyor. Tabii ki travmalarımız oldu, fiziksel açıdan da çalışmalarımızı aksattık. Kendimizi toparlamamız uzun süre aldı. Şu an daha iyiyiz. Alışmadık, alışmayacağız. Bununla yaşamayı öğrendik. Bu hafta oynayacağımız İlbank, genç ve dinamik bir takım. Rakip takımı zorluyorlar. Şu anda galibiyetleri yok ama bu kötü bir takım oldukları anlamına gelmiyor. Biz yine de hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Tüm ciddiyetimizle maça çıkacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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