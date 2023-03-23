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Adana'da "Çocuk ve Ergen Afet Sonrası Destek Polikliniği" depremzedelerin hizmetinde

AA

Adana'da "Çocuk ve Ergen Afet Sonrası Destek Polikliniği" depremzedelerin hizmetinde

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar ve gençler psikolojik destek için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel poliklinik kuruldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, deprem felaketinin ardından yaklaşık 7 bin yaralıyı tedavi eden Adana Şehir Hastanesi'nde, faciadan psikolojik olarak etkilenenler için de çalışmalar yürütülüyor.

Hastanenin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bünyesinde kurulan "Çocuk ve Ergen Afet Sonrası Destek Polikliniği"nde, depremlerde yakınlarını kaybedenlere, yaşadıkları travmayla başa çıkmaları için destek veriliyor.

- "Poliklinikte travmayla başa çıkmaya yardımcı olabilecek stratejiler geliştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen kliniğin eğitim sorumlusu Doç. Dr. Serkan Güneş, depremde yakınlarını kaybeden kişilerin, yıkıcı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığını belirtti.

Bu durumun çocuklarda ömür boyu sürecek psikolojik travmalara yol açtığına işaret eden Güneş, "Depremden kurtulan çocuklar, yaygın olarak depresyon, anksiyete ve davranış bozuklukları gibi bir dizi psikolojik sorunlar sergileyebilir. Özellikle küçük çocuklarda deprem sonrası normal gelişim sürecinde işlevsel sorunlar görülebilir. Deprem sonrası yaygın bir belirti olan konsantre olma güçlüğü, akademik başarısızlığa ve okulu bırakma gibi ikincil sorunlara yol açabilir. Bu da yalnızlığa, geleceğe ümitsiz bakmaya, kaygıya ve kendini suçlamaya yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Poliklinikte travmayla başa çıkmaya yardımcı olabilecek stratejiler geliştirdiklerini aktaran Güneş, depremden etkilenen çocukların ailelerine şu önerilerde bulundu:

"Çocukların duygularını drama, sanat ve yazı yoluyla ifade etmeleri için teşvik edin. Birbirinizi rahatlatmak için cesaretlendirin; fiziksel temas ayrılık, yalnızlık ve korku duygularını azaltabilir. Evde herkesin karşılaşacağı problemleri tartışın; düzeni sağlamadaki rollerini vurgulayarak bir artçı deprem olursa yapılması gerekenler gözden geçirin. En kısa sürede rutin hayatınıza dönmeye çalışın. Kendi endişelerinizi açıkça ifade edin ve çocuklara korkmanın normal olduğunu bildirin. Çocukları korkuları hakkında konuşmaya, çizmeye ve yazmaya teşvik edin ve gerçekle gerçek olmayanı ayırmalarına yardımcı olun. Çocukların bebeksi davranışlarını eleştirmeyin. Bazı çocuklarda psikolojik gerileme olabilir, parmak emmeye başlayabilir, yatağı ıslatabilir, yemek yemekte veya uyumakta zorluk çekebilir."

Güneş, çocukların devam eden psikolojik sorunlarında, ailenin profesyonel danışmanlığa ihtiyacı olabileceğine değinerek, "Bazı çocuklar depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi uzun vadeli sorunlar yaşarlar ve tedavi gerektirirler. Bu durumda bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına başvurun." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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