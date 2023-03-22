Adana'da karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evlerinde tartıştığı karısı Sultan S'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra motosikletle kaçan Kasım S'yi olay yerinin yakınında yakaladı.

Gözaltına alınan Kasım S'nin ifadesinde, eşi Sultan S'yi kendisini aldattığı iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Seyhan ilçesinde 22 Mart'ta, Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir binanın zemin katında ikamet eden Sultan S. (40), aralarındaki tartışma sırasında eşi Kasım S. (42) tarafından boğazından bıçakla yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, kurtarılamamıştı.

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