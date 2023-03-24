Adana'da kamyon kasası kapağının çarptığı bisikletli yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halinde iken kamyon kasası kapağının çarptığı bisikletli yaralandı.

Bisikletiyle Kozan Sanayi Sitesi'nde yer alan iş yerine doğru seyir halinde olan Adem B. (49), yanından geçen kamyonun açık haldeki kasa kapağının çarpması sonucu devrildi.

Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık personeli, Adem B'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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