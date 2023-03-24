Çukurova Üniversitesinde depremzedeler için "Çocuk İyilik Merkezi" kuruldu

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü önderliğinde ÇÜ Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçıların destekleriyle depremzede çocuklar için "Çocuk İyilik Merkezi" (ÇİM) kuruldu.



Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin çocukları da derinden yaraladığını belirtti.

Çocukların rehabilite edilmelerinin gelecekte sağlıklı yetişkinler olmalarının en temel belirleyicilerden olduğuna dikkati çeken Tuncel, rektörlük önderliğinde ÇÜ Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı ile yerli ve yabancı bağışçıların destekleriyle depremzede çocukların ihtiyaç duydukları rehabilitasyonları yapabilmek, topluma ruhen ve bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla "Çocuk İyilik Merkezi" kurulduğunu kaydetti.

Tuncel, merkezin, Türkiye Cumhuriyeti'nde afet ve felaketlerden etkilenen, 21 yaşından gün almamış çocuklara ihtiyaç duyduğu psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonları yurdun neresinde olurlarsa olsunlar ücretsiz sunacağını aktararak, "Bu çok kıymetli hizmetin yanı sıra bu merkez, Türkiye'nin afet rehabilitasyonları ve çocukların farklı afetlere hazırlanması konularında çok önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olacaktır. Bu çocuklarımıza uzun vadede eğitimleri için ayrıca burs destekleri de verilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

- Çocuk İyilik Merkezi

Merkez hizmetlerinden yararlanmak için hastalar ya da yakınları doğrudan başvuru yapamayacak, başvuru hekimleri vasıtasıyla kabul edilecek.

Türkiye'nin her yerinden afet ve felaketlerden etkilenmiş hastalar için sadece kendilerini takip eden fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile aile hekimleri "https://cocukprotez.org/" internet sitesi üzerinden hastalar adına başvuru yapabilecek.

Bu hastalara destek kararı bilim komisyonca incelenerek onayladığında gerekli tıbbi ve ortopedik desteklerin tamamı ücretsiz sağlanacak. Ayrıca çocuklara ve ailelerine bu konularda eğitim destekleri de verilebilecek.​​​​​​​

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