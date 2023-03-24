Adana'da 2 bin kişilik konteyner kent kuruluyor

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde, afetzedelerin barınması için konteyner kent kurulması çalışmaları sürüyor.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Adana Valiliği koordinesinde, depremlerin ardından Şambayat Mahallesi'nde başlanan konteyner kentin kurulumu devam ediyor.

Yaklaşık 50 dönüm alana 506 konteynerin yerleştirileceği kentte, 2 bin depremzedenin barınması planlanıyor.

Konteynerlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından depremzedelerin peyderpey yerleştirilmesi hedefleniyor.

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