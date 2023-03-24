Depremde baba kız güneş enerjisi depo ve panelinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Kahramanmaraş merkezli ikinci büyük depremin ardından Adana'daki evlerinden çıktıkları sırada çatıdan düşen güneş enerjisi sisteminin su deposu ve panelinin altında kalmaktan son anda kurtulan baba ve kızı, güvenlik kamerasınca da kaydedilen o anı unutamıyor.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84287. Sokak'taki Sazlıdere Sitesi'nde yaşayan Peker ailesinin fertleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sokağa çıktı.

Öğlene kadar sokakta bekleyen 55 yaşındaki Ali ve 15 yaşındaki kızı İrem Peker, dinlenmek için yeniden eve girdi.

Bu sırada Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme yakalanan baba ile kızı, panikle birinci kattaki evlerinden sokağa koştu.

Peker ve kızının, apartmandan çıkmasının hemen ardından çatıdan güneş enerjisi sisteminin su deposu ve paneli düştü.

Büyük gürültüyle patlayan su deposu ve panelin altında kalmaktan son anda kurtulan baba ve kızı, büyük korku yaşadı.

Olay anı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- "Üzerimize düşse hayatta kalamayabilirdik"

Ali Peker, AA muhabirine, ilk depremin ardından ailecek dışarıya çıktıklarını söyledi.

Öğle saatlerinde yorgun düşen kızı İrem'le eve döndüklerini anlatan Peker, eşi ile annesinin ise dişçiye gittiğini aktardı.

Peker, evde bulundukları sırada Elbistan merkezli büyük sarsıntının yaşandığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Kapıdan ses geldiğini duydum. Kızımla aşağı indik. Binanın kapısından çıktıktan sonra taş parçaları ayağımıza takılmasın diye kavis alarak kaçtık. Apartmanın otopark kapısına yaklaştığımızda arkamızdan güneş enerjisinin su deposu ile panelinin düştüğünü fark ettik. Depremden kurtulduk, çıkarken güneş enerjisi üzerimize düşse hayatta kalamayabilirdik. Allah bizi korudu, buna şükür."

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