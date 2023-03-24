Yüreğir'deki kentsel dönüşüm projesinde temel atma çalışmaları başladı

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ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, 803 konut ve 60 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde temel atma çalışmaları başladı.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında, hak sahipleriyle anlaşılmasının ardından bina yıkım işlemleri tamamlandı.

Temel atma işlemlerine başlanan projedeki 803 konut ve 60 iş yerinin, 2 yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 110 dönümlük alanda modern ve güvenli konutların olacağını belirtti.

Mahalledeki 952 konutun kamulaştırıldığını kaydeden Kocaispir, "Bodrum, zemin artı 6 kat şeklinde son derece modern, depreme dayanıklı, güvenli binalar yapılacak. Ayrıca bu alanın yüzde 40'ını da sosyal donatılar oluşturacak. Vatandaşlarımız çok yakında evlerine kavuşacaklar." ifadesini kullandı.

Kocaispir, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

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