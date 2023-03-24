Pozantı Belediye Başkanı Çay, LGS ilçe birincisine tablet verdi

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ADANA (AA) - Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, geçen yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçe birincisi olan Halil Efe Orhan'a tablet hediye etti.

Çay, geçen yıl LGS sınavında ilçe birincisi olarak Adana İMKB Fen Lisesini kazanan Orhan'ı makamında kabul etti.

Başarısından dolayı Orhan'ı tebrik eden Çay, öğrenciye tablet hediye etti.

Ziyarette Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız ile Pozantı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Refik Akın da yer aldı.



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