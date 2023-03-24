Adana'da "Birr Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi

ADANA (AA) - Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 13 vakıf kültür varlığının hasar gördüğünü, bunları en kısa zamanda onarıp restore edeceklerini söyledi.

Türker, merkez Seyhan ilçesindeki bir balo salonunda Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Birr Lokma Bin Sofra" adlı iftar programına katıldı.

Genel Müdürlüğün hizmetlerinden faydalanarak ortaöğretim ve yükseköğrenimde okuyanlar, burs alanlar, kuru gıda yardımı, öksüz veya yetim maaşı alanlar ile sevgi evlerindeki öğrenciler, aileleri ve vakıf temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen iftarda Türker, ecdadın şefkat, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma merkezli bir vakıf medeniyetini kendilerine miras bıraktığını belirtti.

Hayırda yarışma üzerine yayılmış ilahi emre sahip çıkma üzerine kurulmuş bir medeniyete sahip olduklarını anlatan Türker, "Vakıflar toplumda sosyal refah sağlanması, kültürel bozuklukların giderilmesi, ekonomik dengenin sağlanması, kısaca toplum düzeninin oluşturulmasında önemli bir görev ifa eden kurumdur. Vakıflar Genel Müdürlüğü bugün bu görevleri 'vakfet, yaşat, yaşa' düşüncesini canlı tutarak yerine getirmektedir." diye konuştu.

Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Türker, "Asrın felaketinde Adana'da 68 vakıf kültür varlığından 13'ü hasar görmüştür. Bunlardan 2'si ağır, 4'ü orta, 7'si hafif hasarlıdır. İnşallah bu eserleri, en kısa zamanda onarım ve restorasyonunu tamamlayarak asli unsurlarına kavuşturacağız." dedi.

Vali Süleyman Elban da başta devlet olmak üzere vatandaşların her türlü varlığıyla bu bölgeyi ayağa kaldırmak için büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Herhangi bir menfaat, karşılık beklemeden malıyla canıyla emeğiyle her türlü imkanıyla kendisini bir amaca vakfetmek ve adamak kültürü, bu yaşadığımız felakette de dipdiri ortaya çıktı. Rabbim herkesin yapmış olduğu yardımı gayreti makbul eylesin." ifadesini kullandı.

Vakıflar Adana Bölge Müdürü Ahmet Develi'nin de katıldığı iftarda İl Müftüsü Mehmet Taşcı dua etti.

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