Adana'da park halindeki motosikletin çalınması kamerada

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıçam ilçesinde Baran K'nin (28) iş yerinin önüne park ettiği motosikleti kilidi kırılarak çalındı.

Baran K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerden Şehmuz K'yi (33) merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde motosikletle yakaladı. Bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

"Hırsızlık" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette 10 suç kaydı bulunan Şehmuz K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Şehmuz K'nin kuzeni olduğunu belirlediği diğer şüpheli Feridun K'yi (33) yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin, çaldıkları motosikleti sürükleyerek götürmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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