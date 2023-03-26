Adana Demirspor'da sportif direktör Gökhan Göktürk ile yollar ayrıldı

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 yıl boyunca hizmet eden sportif direktörümüz Gökhan Göktürk’e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, yolunun açık ve kariyerinin başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.





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