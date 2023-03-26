Hatay'da yaralı leylek tedavi altına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Deniz Mahallesi'nde yaralı leylek gören vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi'ne gönderilerek tedavi altına alındı.

Yaralı leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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