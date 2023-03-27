Adana'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, ailesiyle yaşadığı eve zarar veren ağabeyini, çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü.

Doğankent Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde Ahmet A. (28), kavga ettiği kardeşi Hasan A. (22) tarafından tabancayla vuruldu.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı Hasan A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Hasan A, ifadesinde ağabeyinin yaşadıkları evin tapusunu üzerine geçirmek için anne ve babasına baskı kurduğunu, istediğini alamayınca evlerine balyozla zarar verip kendilerine saldırdığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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