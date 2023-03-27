Adana Devlet Tiyatrosu nisanda dört oyun sahneleyecek

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ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), nisan ayında dört oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Ege Kızık'ın yazdığı, Levent Aras'ın yönettiği "Ortak Cinayetin Suç Duyurusu" adlı oyun, Sabancı Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde 5-7 Nisan'da sahnelenecek.

Aynı sahnede, Dario Fo-Franca Rame'nin yazdığı, Egemen Berköz'ün çevirdiği ve Şahin Ergüney'in yönettiği "Sıradan Bir Gün" adlı oyun, 12-14 ve 19-20 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp Murat Aslan'ın yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" isimli oyun 26-28 Nisan'da aynı sahnede izlenebilecek.

Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde de Aristide Christian Charpentier'in yazdığı, Hakan Tartan ve Türkan Dündar'ın çevirdiği, yönetmenliğini Ebru Kara'nın yaptığı çocuk oyunu "Sihirli Keman" da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minik izleyicilerle buluşacak.

- Mersin ve Kayseri turneleri

ATD, nisan ayında Mersin ve Kayseri turneleri de gerçekleştirecek.

Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, yönetmenliğini Birkan Görgün'ün üstlendiği "Komik Para" adlı oyun Mersin'de 4 Nisan'da, Kayseri'de 6-8 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

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