Adana'da "abart egzoz" denetimi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince "abart egzoz" denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda egzozlarından yüksek ses çıkan araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, "abart egzoz" olarak tabir edilen aşırı ses ve gürültü çıkaran toplam 31 araca cezai işlem uygulandı.

Ekipler, 9 aracı da eksikleri nedeniyle trafikten men etti.

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