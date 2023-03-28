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Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Zeki Bocutcu, Kadir Girente

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Çağlar Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Alara Altundağ, Güldeniz Önal, Kharchenko)

Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Rishel, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen)

Setler: 21-25, 20-25, 23-25

Süre: 88 dakika (27, 28, 33)





ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta erteleme maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

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