Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 125 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, geçen 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 408 şüpheliden 125'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 13-26 Mart'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 187 gram kokain, 6 kilo 867 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 344 uyuşturucu hap, 19 gram esrar, 4 gram eroin, 160 kök kenevir, 2 hassas terazi, ruhsatsız 30 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 408 zanlıdan 125'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.