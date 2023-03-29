Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 125 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da, geçen 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 408 şüpheliden 125'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 13-26 Mart'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 187 gram kokain, 6 kilo 867 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 344 uyuşturucu hap, 19 gram esrar, 4 gram eroin, 160 kök kenevir, 2 hassas terazi, ruhsatsız 30 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 408 zanlıdan 125'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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