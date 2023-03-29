Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da 1140 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir aracı merkez Çukurova ilçesinde durdurup arama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçta reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 1140 hap ele geçirdi.

Bunun üzerine araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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