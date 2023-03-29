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ADANA (AA) - Adana'da korsan otoparkçılık yapan kişi, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde kamuya açık alanda sürücülerden "otopark ücreti" adı altında para talep eden bir kişiyi takibe aldı.

Otomobille bölgeye giden sivil ekip, kendilerinden 30 lira ücret talep eden korsan otoparkçıyı polis kimliklerini göstererek gözaltına aldı.

Sivil ekibin araçla bölgeye gitmesi ve para talep eden korsan otoparkçının yakalanması polis kamerasına yansıdı.

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