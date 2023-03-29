Çocuk acil ve yoğun bakımı uzmanlarının yetişmesi için "teşvik edici şartları oluşturma" çağrısı

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ADANA (AA) - Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, çocuk acil ve yoğun bakımında uzman yetiştirilmesine destek sağlanmadığı takdirde gelecekte personel sıkıntısı yaşanacağını ifade etti.

Yıldızdaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluk yaş grubunda ölümlerin yüzde 80 gibi önemli kısmının acil tıbbi sorunlara bağlı olarak görüldüğüne dikkati çekti.

Çocuk hastanın acil durumunun hızlı teşhis ve tedavisinin, ölüm ile sakatlıkların azaltılabilmesi açısından önemini vurgulayan Yıldızdaş, solunum yetmezliği, akut ve kronik tıbbi sorunlar, cerrahi müdahaleler, organ nakli, kanser tedavisi, travma ve yanık gibi önemli soruna sahip çocukların yoğun bakım ünitelerinde izlendiğine değindi.

Yıldızdaş, Türkiye'de her iki yan dalda da uzman sayısının yetersiz olduğunu belirterek, çocuk acil tıp veya çocuk yoğun bakım uzmanının yaklaşık 17-19 yılda yetiştiğinden bahsetti.



Bu alandaki genç meslektaşların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve teşvik edilmeleri talebinde bulunan Yıldızdaş, son yıllarda yan dal uzmanlık kadrolarına yerleşen hekim sayılarında düşüşlerin net şekilde görüldüğünü, 2021-2022'de her 10 kadrodan sadece birine yerleştirme yapıldığı bilgisini paylaştı.

Yıldızdaş, yan dal uzmanlık sınavına giriş öncesi mecburi hizmetin kaldırılması ve tercihi teşvik edici şartların oluşturulması önerisinde bulunarak, "Bu yan dallarımızın önemi, 6 Şubat'taki depremle daha da anlaşılmıştır. Yetkilileri bu konuda acilen adım atmaya çağırıyoruz. Her türlü iş birliğine açığız. Yoksa yakın gelecekte çocuk acil ve çocuk yoğun bakımı hizmeti sunacak yetişmiş uzman ve yardımcı sağlık personeli bulmak mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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