Yüreğir'deki kültür evlerinde meslek edinme ve hobi kursları veriliyor

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesince kültür evlerinde düzenlenen meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan kadınlar, 90 farklı branşta eğitim alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kültür evlerinde kadınlara ücretsiz kurs imkanı sağlanıyor.

Her yaş grubundan kadının 12 ay boyunca katılabildiği kurslarda, aşçılık, okuma yazma, el sanatları, ahşap ve cam işleme ile seramiğin de olduğu 90 farklı branşta eğitim veriliyor.

Kursiyerler, yaptıkları ürünleri etkinliklerde sergileyerek kazanç elde ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, katılımcıların sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı bulduğunu belirtti.

Kurslardan ücret alınmadığını kaydeden Kocaispir, "İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği, vatandaşlarımız için her alanda fırsat eşitliği oluşturmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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