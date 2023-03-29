Çukurova'da mısır yerine daha az su tüketen ürünlerin ekilmesi önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova'da mısır yerine daha az su tüketen ürünlerin ekilmesi önerisi

AA

ÖMER FANSA - Türkiye'nin mısır üretiminin yüzde 12-13'lük kısmının yapıldığı Adana'da, ikinci üründe daha az su tüketen soya, ayçiçeği ve susam ekilmesi önerisinde bulunuldu.

Çukurova'da mısır yerine daha az su tüketen ürünlerin ekilmesi önerisi

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Türkiye'nin mısır üretiminin yüzde 12-13'lük kısmının yapıldığı Adana'da, ikinci üründe daha az su tüketen soya, ayçiçeği ve susam ekilmesi önerisinde bulunuldu.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, mısırın özellikle gıda ve yem endüstrisi açısından önemli bir bitki olduğunu söyledi.

Türkiye'de yılda yaklaşık 8,5 milyon ton mısır üretildiğini belirten Tekin, Adana'nın da bu üründe 1 milyon tonla Konya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Tekin, Çukurova'daki üreticilerden çoğunun genel olarak şubat-mart aylarında ilk ürün olarak mısırı, bir kısmının da buğday ve patatesi tercih ettiğini dile getirdi.

Mayıs ve haziran aylarında yapılan buğday, patates hasadı sonrası çiftçilerin ikinci üründe mısırı tercih ettiğini anlatan Tekin, bu dönemde havaların sıcak olması nedeniyle suya ihtiyacının daha da arttığını söyledi.

İkinci üründe çok su tüketen mısırın tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bu yıl iklim şartlarından dolayı yağış miktarımız az oldu. Bundan dolayı da barajlarımızın şu an için doluluk oranı iyi ama Toroslara kar az yağdığı için suyun geleceği açısından bazı sıkıntılar öne çıkmakta. Bu yıl hem bakanlık hem de il müdürlüğü stratejisi olarak suyu daha az tüketen ürünlerin ekilmesini önermekteyiz. Özellikle soya, susam, ayçiçeği gibi ikinci ürün ekilecek ürünlerde de yine aynı ürünleri tavsiye ediyoruz. Bizim suyumuz bize yeter miktarda, ancak kendimizi riske atmamak için daha az su kullanan ürünlere yönelmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum."

Tekin, ​​​​​​​üretimde herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden bu sezonu atlatmayı planladıklarını belirterek, "İlimizde ikinci ürün olarak 100 bin dekara yakın mısır ekimi yapılmaktadır. Bu rakamı ne kadar aşağı çekersek su kullanımını da o kadar azaltmış olacağız." dedi.

- Soya ekiminin özendirilmesi için fark ödemesi desteğinin artırılması talebi

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de Çukurova'nın bereketli topraklarında hemen hemen her ürünün yetiştirilebildiğine işaret etti.

Adana'nın soya üretiminde ülkede ilk sırada yer aldığını söyleyen Bilgiç, bu ürüne verilen fark ödemesi desteğinin 60 kuruştan 2 liraya yükseltilmesini istedi.

Bilgiç, fark ödemesi desteğinin artırılmasıyla soya ekiminin özendirileceğini ve az su tüketen bu ürünün ekim alanının artacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da depremzedeler için kalıcı konutların temeli atıldı
YEREL HABERLER Adana'da depremzedeler için kalıcı konutların temeli ...
Depremde hasar gören binadaki eczanesini konteynere taşıdı 
YEREL HABERLER Depremde hasar gören binadaki eczanesini konteynere ...
Yüreğir'deki kültür evlerinde meslek edinme ve hobi kursları veriliyor
YEREL HABERLER Yüreğir'deki kültür evlerinde meslek edinme ve hobi ...
Çocuk acil ve yoğun bakımı uzmanlarının yetişmesi için "teşvik edici şartları oluşturma" çağrısı
YEREL HABERLER Çocuk acil ve yoğun bakımı uzmanlarının yetişmesi ...
Dolmuş sürücüsünü öldüren TIR şoförüne müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Dolmuş sürücüsünü öldüren TIR şoförüne müebbet hapis ...
Usulsüz otoparkçı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Usulsüz otoparkçı suçüstü yakalandı
Adana'da korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü ...
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Adana'da kavgada minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförüne dava
YEREL HABERLER Adana'da kavgada minibüs sürücüsünü silahla öldüren ...
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 125 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 125 ...
Adana'da 3 bin 821 bina yıkılacak - Yeniden
YEREL HABERLER Adana'da 3 bin 821 bina yıkılacak - Yeniden
Adana'da 3 bin 821 bina yıkılacak
YEREL HABERLER Adana'da 3 bin 821 bina yıkılacak
Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
YEREL HABERLER Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
DEPREMDE 7 ÜYESİ YAŞAMINI YİTİREN ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU&#039;NDAN DAYANIŞMA KONSERİ
YEREL HABERLER DEPREMDE 7 ÜYESİ YAŞAMINI YİTİREN ANTAKYA ...
Depremde 7 üyesi yaşamını yitiren Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri
YEREL HABERLER Depremde 7 üyesi yaşamını yitiren Antakya ...
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi
YEREL HABERLER Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı öne ...
Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden öğrenci ve personeli andı
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden ...
Adana'da ilk aşamada 2 bin 400 konteyner kurulumu hedefleniyor
YEREL HABERLER Adana'da ilk aşamada 2 bin 400 konteyner kurulumu ...
Cinayetten hüküm giydi, aranırken bu kez de 2 kişiyi tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Cinayetten hüküm giydi, aranırken bu kez de 2 kişiyi ...
Adana'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 122 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 122 ...
Adana'da arabasında uyuşturucu satarken yakalanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Adana'da arabasında uyuşturucu satarken yakalanan ...
'16 yıldır yurt dışında yaşıyorsun' dediler temizlik işçisini emekli etmediler
YEREL HABERLER '16 yıldır yurt dışında yaşıyorsun' dediler temizlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.