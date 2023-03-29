Çukurova'da mısır yerine daha az su tüketen ürünlerin ekilmesi önerisi

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Türkiye'nin mısır üretiminin yüzde 12-13'lük kısmının yapıldığı Adana'da, ikinci üründe daha az su tüketen soya, ayçiçeği ve susam ekilmesi önerisinde bulunuldu.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, mısırın özellikle gıda ve yem endüstrisi açısından önemli bir bitki olduğunu söyledi.

Türkiye'de yılda yaklaşık 8,5 milyon ton mısır üretildiğini belirten Tekin, Adana'nın da bu üründe 1 milyon tonla Konya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Tekin, Çukurova'daki üreticilerden çoğunun genel olarak şubat-mart aylarında ilk ürün olarak mısırı, bir kısmının da buğday ve patatesi tercih ettiğini dile getirdi.

Mayıs ve haziran aylarında yapılan buğday, patates hasadı sonrası çiftçilerin ikinci üründe mısırı tercih ettiğini anlatan Tekin, bu dönemde havaların sıcak olması nedeniyle suya ihtiyacının daha da arttığını söyledi.

İkinci üründe çok su tüketen mısırın tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bu yıl iklim şartlarından dolayı yağış miktarımız az oldu. Bundan dolayı da barajlarımızın şu an için doluluk oranı iyi ama Toroslara kar az yağdığı için suyun geleceği açısından bazı sıkıntılar öne çıkmakta. Bu yıl hem bakanlık hem de il müdürlüğü stratejisi olarak suyu daha az tüketen ürünlerin ekilmesini önermekteyiz. Özellikle soya, susam, ayçiçeği gibi ikinci ürün ekilecek ürünlerde de yine aynı ürünleri tavsiye ediyoruz. Bizim suyumuz bize yeter miktarda, ancak kendimizi riske atmamak için daha az su kullanan ürünlere yönelmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum."

Tekin, ​​​​​​​üretimde herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden bu sezonu atlatmayı planladıklarını belirterek, "İlimizde ikinci ürün olarak 100 bin dekara yakın mısır ekimi yapılmaktadır. Bu rakamı ne kadar aşağı çekersek su kullanımını da o kadar azaltmış olacağız." dedi.

- Soya ekiminin özendirilmesi için fark ödemesi desteğinin artırılması talebi

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de Çukurova'nın bereketli topraklarında hemen hemen her ürünün yetiştirilebildiğine işaret etti.

Adana'nın soya üretiminde ülkede ilk sırada yer aldığını söyleyen Bilgiç, bu ürüne verilen fark ödemesi desteğinin 60 kuruştan 2 liraya yükseltilmesini istedi.

Bilgiç, fark ödemesi desteğinin artırılmasıyla soya ekiminin özendirileceğini ve az su tüketen bu ürünün ekim alanının artacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.