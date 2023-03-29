Adana'da tehditle babasının parasını çaldırdıkları kişiyi gasbeden 3 sanığa dava

ADANA (AA) - Adana'da tehditle oto tamir ustası babasının iş yerindeki parasını çaldırdıkları kişiyi gasbettikleri öne sürülen 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 22'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca, kentte Mert Ali G'nin gasp edilmesine ilişkin 2 Aralık 2022'de tutuklanan Abdullah K, Erhan O. ile tutuksuz Ahmet K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki Mert Ali G'nin babası S.G'nin oto tamir ustası olarak kendisine ait işyeri olduğu, sanık Ahmet K'nin bir süre bu iş yerinde çalıştığı, daha sonra Ahmet K'nin Mert Ali G'yi sanık Erhan O. ile tanıştırdığı belirtildi.

Erhan O'nun müşteki Mert Ali G'yi babasının iş yerindeki kasada bulunan parasını çalması için silahla tehdit ettiği, Mert Ali G'nin babasına ait işyerindeki 5 bin dolar ile 40 bin lirayı alarak sanık Erhan O. ve yanındaki Abdullah K'ye teslim ettiği daha sonra sanıkların müştekiden kendisine ait telefonu satıp parasını kendilerine getirmesini istediği, müşteki Mert Ali G'nin polise giderek zanlılardan şikayetçi olduğu anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların "birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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