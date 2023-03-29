Kozan'da köprüden dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde köprüden dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Çulluuşağı köyü yolunda seyreden E.Y. (79) idaresindeki 01 EY 181 plakalı otomobil, Havuzlar mevkisinde yağışın etkisiyle kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç, köprüden dere yatağına düştü.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.Y. (74) ve H.C. (67), Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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