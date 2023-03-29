Adana'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

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ADANA (AA) - Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Kentte sabaha karşı başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Demetevler Mahallesi'nde çam ağacının üzerine devrildiği elektrik hattı koptu, müstakil bir evin çatısı zarar gördü.

Belediye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından elektrik şirketi görevlileri, sokaktaki kesintiyi gidermek için çalışma başlattı.

Öte yandan, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda bir aydınlatma direği, rüzgar nedeniyle ağacın üzerine devrildi.

Devrilen direk ve ağaçtan kopan dallar, bir süre ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kozan ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar, trafikte aksamaya yol açtı. Tılan Mahallesi'nde devrilen ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.

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