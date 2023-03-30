Adana'da 2 terör örgütü DEAŞ sanığı 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan Suriye uyruklu M.A. ile M.E.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca iddianamede sanıklar M.A. ve M.E.A'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı ve kendilerine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, DEAŞ işgalindeki bölgede nöbet tuttukları ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bilgisine yer verildi.



"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



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