Adana'da 13 hırsızlık şüphelisi 300 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da 10 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliklerince, son 2 haftada kentte 10 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu, bilgisayar ve motosiklet çalan kişileri tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, biri kadın 13 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekiplerce 10 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.