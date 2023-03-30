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Depremzede voleybolcular yeniden sahaya çıktı

AA

ÖMER FANSA - Kahramanmaraş merkezli depremlere, ortaokullar arası spor müsabakaları için gittikleri Adıyaman'da yakalanan Adanalı voleybolcular, afetin ardından maçların başlamasıyla yeniden sahalara döndü.

Depremzede voleybolcular yeniden sahaya çıktı

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Kahramanmaraş merkezli depremlere, ortaokullar arası spor müsabakaları için gittikleri Adıyaman'da yakalanan Adanalı voleybolcular, afetin ardından maçların başlamasıyla yeniden sahalara döndü.

Adana Sporcu Eğitim Spor Kulübü (ASEM) Küçük Kızlar Voleybol Takımı, 3 Şubat'ta turnuvanın düzenlendiği Adıyaman'a gitti. Kentte bir otelde kalan takımın, ilk maçın ardından KKTC ekibiyle eşleşmesi beklenirken, 6 Şubat'ta depremler meydana geldi.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin yıldız kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatını kaybettiği depremde, konakladıkları otel hasar gören oyuncular, kendi imkanlarıyla dışarı çıkıp memleketlerine dönebildi.

ASEM Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Adana'da deprem nedeniyle verilen ara sonrası müsabakaların yeniden başlamasıyla, daha önce iki maç oynadıkları Adana Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası'nda Seyhan Belediyesi ile karşılaştı. Seyhan Belediyesi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Depremzede voleybolcular, yeniden sahalara dönmenin buruk mutluluğunu yaşadı.


- Akdoğan: "Çok üzüldüm"

ASEM Küçük Kızlar Voleybol Takımı oyuncusu Neşe Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da düzenlenen turnuvada ilk maçlarını Mersin ekibine karşı kaybettiklerini, 6 Şubat'ta KKTC ekibi ile eşleşmeyi beklerken, depremlerin meydana geldiğini aktardı.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Akdoğan, "Bir anda sallanmaya başladık. Ne olduğunu anlamadık. Ayağa tam kalkamıyorduk. Düştük, yuvarlandık, yorganı üstümüze çektik. Duvarlar yıkılmıştı. Oldukça korkmuştuk ve hepimiz titriyorduk. Deprem bittiğinde odadan çıkmaya çalışırken, kapı kilitlenmişti. Kilitli kapıyı hocamız kırdı. O şekilde çıkabildik. Uzun bir süre dışarıda otobüste bekledik. Tekrar otele girip eşyalarımı aldım ve sonra oradan ayrıldık." diye konuştu.

Adıyaman'dan ayrıldıktan sonra, KKTC ekibinin, konaklanan otelin yıkılması sonucu hayatını kaybettiğini öğrendiklerini dile getiren Akdoğan, "Onları şampiyonada görmüştük. Bir gün sonra öldüklerini haber almak çok üzücüydü. Çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Fatma Naz Torun da Adıyaman'da yakalandıkları depremin yaşattığı korkuyu dile getirerek, "Odada ortada bir arkadaşım yatıyordu. Onun kafasına sıvalar dökülmeye başlamış. O kaldırdı hepimizi. Çok fazla sallanıyorduk. Arkadaşım kalktığında ilk kendisi kapıyı açtı, sonra geldi bizi uyandırdı. O şekilde çıktık. Onun annesi de oradaydı. Veli olarak gelmişti. Sonra veliler hepimiz topladı, ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, takımların farklı otellerde kaldığını aktararak, "Hem erkek ve kız takımlarının aynı otelde kalmaması hem de Adana takımından başka ekiplerle diyalog haline geçmememiz için farklı oteller ayarlandı. Normalde bizim de yıkılan İsias Otel'de kalma ihtimalimiz vardı ama kalmadık. Öyle karar verildi." diyerek sözlerini tamamladı.


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