Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda bir şüpheliyi takibe alarak kaldığı ikameti tespit etti.

Merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 22 uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca buldu.

Polis ekipleri, şüpheli Mehmet Emin G'nin (34) üzerinde de 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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