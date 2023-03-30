Adana'da üreticilere soya tohumu dağıtılıyor

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ADANA (AA) - Adana'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere soya tohumu dağıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki üreticilere soya tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Kozan ilçesinde üreticilere 7 ton 325 kilogram tohum dağıtımı yapıldı.

Daha sonra Ceyhan, Yüreğir, İmamoğlu, Karataş, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Volkan Kılıç, 7 ilçede toplam 56 ton 250 kilogram soya tohumu dağıtılacağını belirterek, "Dağıtılan tohumların yüzde 75'i hibe. Geri kalan kısmını üreticimiz ödüyor. İlimizde su ihtiyacı daha az olan tarımsal ürünlerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesini kullandı.



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