Karaisalı'da depremzedeler için iftar programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde deprem bölgelerinden gelen afetzedeler için iftar programı düzenlendi.

Karaisalı Kaymakamlığınca Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftara depremzede ailelerin yanı sıra Kaymakam Mert Kumcu ve protokol üyeleri katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Kaymakam Kumcu, yaptığı konuşmada, her zaman depremzedelerin yanında olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.