Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyazevler Mahallesi'nde bir kişinin sokakta uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Ekipler, bölgeye giderek şüpheli Ramazan B'yi (23) yakaladı.

Zanlının kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 73 gram esrar, 11 gram sentetik uyuşturucu, 64 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirdi.



Ekipler, şüpheliler Cihan D. (27) ve Yunus D'yi (23) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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