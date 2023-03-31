Adana'da barışmak için çağırdığı husumetlisini silahla ağır yaralayan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barışmak amacıyla çağırdığı husumetlisini silahla ağır yaralayan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mıdık Mahallesi'nde geçen yıl 18 Haziran'da K.K'nin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 23 Haziran'da tutuklanan A.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık A.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl olmak üzere 23 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, Yenibey Mahallesi'ndeki babasının evine ateş ettiğini öne sürdüğü K.K. ile sanık A.A. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, olay günü sanığın müşteki K.K'yi arayıp barışmak amacıyla Mıdık Mahallesi'nde bulunan mezarlığa çağırdığı, ikilinin burada buluştuktan sonra çıkan tartışma neticesinde sanığın ruhsatsız tabancasıyla K.K'yi ağır yaraladığı belirtildi.

Sanığın müştekiye yakın mesafeden ateş ederek öldürmek kastıyla hareket ettiği anlatılan iddianamede, A.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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